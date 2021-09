Questa sera a partire dalle 21 a San Siro andrà in scena il big match del girone D di Champions League fra Inter e Real Madrid. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Questa sarà la 17esima stagione consecutiva di Karim Benzema in Champions League: il francese ha bisogno di un gol per superare Raúl e conquistare il quarto posto assoluto nella classifica marcatori di tutti i tempi della competizione. Insieme ai due giocatori attualmente a quota 71 reti, Benzema è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in 16 precedenti stagioni di Champions League, insieme a Ryan Giggs e Lionel Messi.