​ ​A partire dalle 18 andrà in scena Juventus-Atalanta, match clou della 14esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Federico Chiesa ha trovato il gol in tre delle quattro gare casalinghe di Serie A contro l’Atalanta, incluse le ultime due in ordine di tempo: tutti e tre i suoi gol alla formazione bergamasca sono arrivati da fuori area, con il piede destro e nel corso del primo tempo.