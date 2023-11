Juventus-Inter prenderà il via questa sera all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio a partire dalle 20.45. Filip Kostic può essere il fattore chiave di questa gara e non a caso l'ultimo gol segnato in Serie A, arrivò proprio contro i nerazzurri l'anno scorso.



Filip Kostic, la cui ultima rete in Serie A è arrivata nell’1-0 contro l’Inter dello scorso 19 marzo, ha servito l’assist in tre delle ultime sei marcature della Juventus in campionato; inoltre, l’esterno serbo può essere coinvolto in almeno un gol in tre presenze consecutive per la prima volta in Serie A (due passaggi vincenti nelle due gare più recenti).