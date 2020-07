Giornata di vigilia per la Juventus, che sul campo della Continassa sta preparando la sfida di domani sera contro il Napoli. Da valutare le condizioni di tre giocatori, come ha spiegato anche Maurizio Sarri oggi in conferenza (QUI le sue parole): si tratta di Matthijs de Ligt, Rodrigo Bentancur e Leonardo Bonucci, che sono gli osservati speciali dell'allenamento di oggi. Più indietro di condizione, invece, Giorgio Chiellini che è stato sostituito dopo il primo tempo col Sassuolo. Il capitano era stato lanciato titolare da Sarri nonostante non avesse giocato nemmeno un minuto dalla ripresa del campionato, e al 45' ha lasciato il posto a Rugani.