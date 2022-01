Juve-Napoli si giocherà a partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Da novembre in avanti la Juventus ha subito solamente due gol in campionato, mantenendo la porta inviolata in sei partite su otto (tutte le vittorie nel parziale) - nel periodo la squadra bianconera è stata quella che ha ottenuto più clean sheet, al pari dell’Inter, ed è stata quella che ha subito meno gol, oltre ad aver registrato il minimo valore di Expected Goals contro (3.6).