Si avvicina il big match dell'Allianz Stadium tra la Juve e il Psg. Intanto, verso le 13 i dirigenti dei due club si sono incontrati a Torino per il consueto pranzo Uefa: per i bianconeri, presente l'ad Maurizio Arrivabene. Per i francesi, selfie e sorrisi per il presidente al-Khelaifi e per il grande ex Jean-Claude Blanc, in passato numero uno dei bianconeri prima dell'insediamento di Andrea Agnelli.