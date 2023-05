Il piano è stato studiato appositamente per evitaree garantire la massima sicurezza a ogni tifoso che stasera vorrà assistere in pace alla finale di Coppa Italia tra, che si disputerà allo. I viola tornano a lottare per il trofeo a distanza di 9 anni. Nel 2014, a proposito di scontri, persero per 3-1 col Napoli dopo una lunga attesa dovuta a violenti tafferugli in giro per la città, in seguito ai quali fu versato del sangue, quello del tifoso napoletano. Per l', le coppe made in Italy sono ormai, quasi, una sentenza da quandosiede in panchina.- Onde evitare qualsiasi tipo di incrocio pericoloso, la Questura di Roma ha definito unintorno allo stadio. Si parte dai caselli autostradali: per i tifosi interisti è stato consigliato quello di Roma Nord, per i fiorentini Roma Sud. Lungotevere della Vittoria e Lungotevere Oberdan, saranno le aree di parcheggio destinate ai pullman viola. Le auto invece si distribuiranno in viale XVII Olimpiade.. Si prospetta una totale chusura al traffico nelle seguenti zone: viale Tor di Quinto, tra via Civita Castellana e Ponte Milvio, il lungotevere Maresciallo Diaz tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis, Ponte Duca d’Aosta, i lungotevere Cadorna, della Vittoria e Oberdan, piazzale Maresciallo Giardino, piazza del Fante e piazza Monte Grappa.Nell'ultimo anno non sono stati registrati scontri tra le due fazioni, ma nel settembre del 2021, dopo un Fiorentina-Inter vinta per 3-1 dai nerazzurri, in piazza Alberti, a poche centinaia di metri dallo stadio, ci sono stati. Dopo le indagini, sono stati adottatiper i tifosi interisti e 18 per quelli viola.- La ruggine più marcata, però, sembra essere quella tra le due dirigenze. Si intende, ovviamente, quella die quella di. Tutto è iniziato dopo il periodo covid, quando: “Le regole nel calcio italiano devono essere più trasparenti - cosìdiceva il tycoon americano a 90° minuto - la Fiorentina è una società senza debiti, paga gli stipendi regolarmente, non è possibile che ogni 6 mesi porti soldi in Italia per rientrare nell’indice di liquidità, mentre". Prima ancora, si sono verificate varie bufere nelletra il direttore generale viola,, e l'ad dei nerazzurri. Il culmine è arrivato a settembre scorso, quando dopo la vittoria di misura dell'Inter per 3-4 e alcune decisioni arbitrali ritenute discutibuli dai gigliati,nei tunnel degli spogliatoi, con la Fiorentina che in seguito ha negato tutto. Per questi precedenti,