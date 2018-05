La Lazio non perde in campionato dal 3 marzo contro la Juventus: 10 partite di imbattibilità (5V, 5N), la più lunga striscia di imbattibilità attualmente aperta nel campionato in corso. L’Inter ha invece perso tre volte nelle ultime sette giornate (3V, 1N), tante sconfitte quante in tutte le precedenti 30 giornate di questo campionato.