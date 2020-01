Il reparto arretrato del Napoli non è di certo un punto di forza quest'anno. Sono ben 25 le reti subite fin qui, ben 10 in più rispetto a quelle della passata stagione di questi tempi.



Oltre agli errori tecnici influiscono anche gli infortuni. Koulibaly su tutti è stato costretto a saltare la delicatissima sfida contro l'Inter, dove Lukaku ha dominato la retroguardia partenopea.



Ma l'obiettivo è quello di recuperare il senegalese quanto prima. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport trapela ottimismo per un suo recupero in vista dell'ostica trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Tra un paio di giorni verranno valutate le sue condizioni, praticamente alla vigilia del match. Chi invece non recupererà è Nikola Maksimovic. Il difensore serbo salterà sia la gara di sabato che quella di Coppa Italia contro il Perugia.