Dopo un turno di coppe a due facce, la Capitale riabbraccia il derby. La Roma di Mourinho arriva dal passaggio ai quarti di Europa League contro la Real Sociedad, mentre la Lazio di Sarri è reduce dal secondo ko contro l’Az Alkmaar, costato l’eliminazione dalla Conference League. Calcio d’inizio all’Olimpico alle 18.



QUI LAZIO - Senza il bomber Immobile e Vecino (squalificato), Sarri si affida all’esperienza dell’ex Pedro nel tridente e a Cataldi in cabina di regia. In difesa, conferme per Marusic, Casale, il grande ex Romagnoli e Hysaj sulla fascia. A completare la linea mediana, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, mentre davanti spazio a Felipe Anderson e Zaccagni.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.



QUI ROMA - La prima notizia, che ha suscitato diverse reazioni nelle ultime settimane, è l’assenza di José Mourinho. In panchina, nel derby, ci sarà il vice Foti. Dubbi sciolti davanti, con preferenza accordata ad Abraham, supportato da Dybala e Pellegrini, mentre in mezzo dovrebbe tornare Matic. A comporre la linea difensiva sarà il trio Mancini-Smalling-Ibanez, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Cristante, Zalewski e Spinazzola sulla fascia, al momento in vantaggio su El Shaarawy.



ROMA (3-4-3): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.