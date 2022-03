A partire dalle 21 ad Anfield, Liverpool-Inter deciderà la prima delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. Si parte dal 2-0 in favore dei Reds conquistato all'andata a San Siro. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Solo una squadra nella storia della Champions League ha passato il turno nella fase a eliminazione diretta dopo aver perso l’andata in casa con due o più gol al passivo: il Manchester United, negli ottavi di finale del 2018/19 contro il PSG (0 -2 in casa, 3-1 in trasferta). Questo resta l’unico caso di questo tipo nei 41 precedenti nella storia del torneo (40 eliminazioni).