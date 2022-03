A partire dalle 21 ad Anfield, Liverpool-Inter deciderà la prima delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. Si parte dal 2-0 in favore dei Reds conquistato all'andata a San Siro. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Mohamed Salah ha segnato otto gol in sette presenze in questa Champions League con il Liverpool, meglio ha fatto solo nel torneo 2017/18 (10). Inoltre l'egiziano ha una media di un gol ogni 69 minuti in questa competizione, suo miglior rapporto in una singola stagione di Champions League.