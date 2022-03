A partire dalle 21 ad Anfield, Liverpool-Inter deciderà la prima delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. Si parte dal 2-0 in favore dei Reds conquistato all'andata a San Siro. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Marcelo Brozovic (58) con Barella è uno dei due centrocampisti centrali che hanno effettuato più movimenti in avanti in questa Champions League (viaggiando a 5+ metri di distanza); il croato inoltre ha portato palla per una distanza maggiore rispetto a qualsiasi altro centrocampista centrale nella competizione in corso (1.438 metri).