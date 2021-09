Questa sera a partire dalle 21 ad Anfield andrà in scena il big match del girone B di Champions League fra Liverpool e Milan. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Sadio Mané ha segnato 19 reti in Champions League in 42 presenze; solo tre giocatori africani hanno realizzato almeno 20 gol nella competizione: Samuel Eto'o, Didier Drogba e Mohamed Salah. Il senegalese potrebbe anche diventare il terzo calciatore a segnare almeno 20 gol in Champions League con il Liverpool, dopo Salah (25) e Steven Gerrard (21).