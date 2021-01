La #Juventus è partita poco fa per Milano, in vista del big match di questa alle 20.45 con il #Milan #MilanJuve pic.twitter.com/48KjfEgK4b — calciomercato.com (@cmdotcom) January 6, 2021

C'è anchetra i convocati da Andrea Pirlo per la sfida di questa sera contro il Milan: la Joya, dunque, hae sarà regolarmente della partita. Out, ovviamente, i due positivi Cuadrado e Alex Sandro, oltre all'infortunato Morata.Portieri: Szczesny, Pinsogno, Buffon.Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.Centrocampista: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski.Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca., in vista del match di questa sera alle 20.45 con ilal Meazza. In attesa dell'ufficialità dell'esito dell'ultimo giro di tamponi per il Covid in casa bianconera, dopo leo, sembra per il momento rientrato quindi ogni tipo di allarme circa un'eventuale stop alla partita da parte dell'Asl.