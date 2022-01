Milan-Juve è il posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie A, la quarta del girone di ritorno con fischio d'inizio alle 20.45. Ecco alcune statistiche e curiosità



Dopo la sconfitta per 1-2 contro lo Spezia, il Milan potrebbe perdere due partite interne di campionato di fila per la prima volta dal settembre 2019, in quelle che furono le ultime due panchine al Meazza di Marco Giampaolo.