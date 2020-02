Questa sera al San Paolo il Napoli affronterà il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in un incontro che potrà dire tanto della stagione del club azzurro. Ecco alcune curiosità.



Il Napoli non ha trovato la rete solo una volta in 20 partite di Champions League al San Paolo, pareggio senza reti contro la Dynamo Kiev nel novembre 2016. È inoltre imbattuto da sette partite interne nella competizione (5V, 2N).