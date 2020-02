L'attesa è alle stelle, in città non si parla d'altro. È tutto pronto per Napoli-Barcellona, sfida tanto spettacolare quanto difficile per gli uomini di Rino Gattuso che si troveranno a sfidare dei mostri sacri.

Ma dalla sua il Napoli avrà la spinta dello stadio, il calore partenopeo proveniente dalle mura amiche. I tifosi ci credono e azzardano anche risultati netti a favore del Napoli. Ma c'è una curiosità, legata alla principale stella del Barcellona: come si ferma Leo Messi? Lo abbiamo chiesto, ovviamente, ai tifosi azzurri!