Questa sera al San Paolo il Napoli affronterà il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in un incontro che potrà dire tanto della stagione del club azzurro. Ecco alcune curiosità.



Dries Mertens ha preso parte attiva al 50% dei gol del Napoli in Champions League dal 2016/17, grazie a 15 reti e sei assist (21 su 42). Ha realizzato cinque gol in questa edizione, già la sua migliore stagione al pari del 2016/17.