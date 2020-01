Cresce l'attesa, manca poco e si ritorna in campo. Allo stadio San Paolo di Napoli andrà in scena la sfida tra gli azzurri e l'Inter.



Ci si aspetta di trovare una grande risposta da parte del pubblico partenopeo. Infatti, in vista della gara di lunedì, risulta esaurita la vendita di biglietti della Curva B superiore, mentre ci sono ancora dei posti vuoti in Curva A. Per la Tribuna Nisida e quella Posillipo ancora qualche migliaia di biglietti disponibile. In crescita, invece, la vendita dei tagliandi per i Distinti.