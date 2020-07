Napoli-Milan è il posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A ed è decisiva per la corsa Europa League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso affronterà per la prima volta il Milan da allenatore in Serie A: sulla panchina rossonera ha collezionato 62 gare nel massimo campionato, vincendone esattamente il 50% (31V, 19N, 12P).