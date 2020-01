Il mese di gennaio per il Napoli sarà molto impegnativo. Tante sfide ostiche ma allo stesso tempo ricche di fascino. Si parte con l'Inter lunedì prossimo, alla ripresa del campionato. Sarà poi Lazio-Napoli sabato 11 gennaio, prima di affrontare gli ottavi di finale di Coppa Italia.



L'avversario di turno sarà il Perugia, che nel turno precedente ha eliminato il Sassuolo vincendo per 1-2 a Reggio Emilia grazie alle reti di Mazzocchi e Nicolussi Caviglia. Ma in vista della sfida contro il Napoli qualcosa potrebbe cambiare. Questo perché l'andamento della squadra nell'ultimo periodo non è dei migliori. Così si valuta l'esonero di Massimo Oddo. Al suo posto potrebbe esserci il ritorno di uno tra Colantuono e Cosmi, oppure potrebbe arrivare Di Biagio oppure Alfredo Aglietti. La decisione verrà presa nei prossimi giorni.