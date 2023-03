La partita di stasera di Oporto rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione dell'Inter. I nerazurri ripartono dall'1-0 dell'andata firmato Lukaku, hanno due risultati su tre per andare ai quarti di Champions ma sanno che non possono permettersi passi falsi. Vietato sbagliare. Per Inzaghi è una sorta di sliding door, una porta aperta con vista sulla prossima stagione: l'allenatore è finito nel mirino dei tifosi che rivogliono Conte, Simone però non si fa distrarre dalle voci di un possibile esonero ed è concentrato sulla sfida contro il Porto.



A sostenere la squadra in Portogallo sono arrivati migliaia di tifosi nerazzurri, che già da ieri sera sono entrati in clima partita. Gli italiani hanno animato la vigilia girando per la città tra cori ed entusiasmo, aspettando il fischio d'inizio. Stasera i riflettori sono accesi su un Dragao sold out: attesi 52mila spettatori, gli interisti vogliono farsi sentire e spingere la squadra ai quarti di Champions. Inzaghi non può sbagliare