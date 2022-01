Roma-Juventus è il primo big match della 21esima giornata di Serie A e andrà in scena all'Olimpico a partire dalle 18.30. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Dopo il gol contro il Milan nell'ultimo turno, Tammy Abraham potrebbe trovare la rete in due partite consecutive per la prima volta in Serie A - non ci riesce in campionato dal dicembre 2020, con il Chelsea contro West Ham e Arsenal.