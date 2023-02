Elisabetta Gregoraci è tornata sulla cresta dell'onda da dopo la partecipazione al Grande Fratello vip del 2020: la showgirl è stata vicinissima alla partecipazione al Festival di Sanremo in più occasioni, anche quest'anno, ma ha prestato la sua immagine a varie iniziative legate alla rassegna nel corso degli anni. Tra i partecipanti del 2023, c'è anche un artista al quale è stata accostata per mezzo di diversi gossip: Mr. Rain.



Durante il Grande Fratello, la Gregoraci aveva ricevuto un aereo con un messaggio che citava una delle canzoni del rapper. Per questo, molti avevano pensato che ci fosse del tenero tra di loro e che quindi quella potesse essere una dedica per lei. Mr. Rain, però, era intervenuto per chiarire il tutto: “Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a Battiti Live, è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla".