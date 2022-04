Dopo aver conquistato l'accesso alla finale di Coppa Italia, ora la Juve si prepara alla delicata trasferta di Reggio Emilia per andare a fare visita al Sassuolo di Dionisi che, in questa stagione si è rivelato l'ammazzagrandi. I precedenti però sorridono a Madama che, negli ultimi 5 confronti contro i neroverdi hanno perso una sola gara nell'ultimo faccia a faccia, ottenuto in extremis grazie alla rete di Maxime Lopez al minuto numero 95. Tre le vittorie dei bianconeri, a differenza del segno X apparso in una sola occasione.