Tra i protagonisti del derby della Mole di sabato sera ci sarà anche Simone Zaza, uno dei grandi ex della partita. L'attaccante lucano è anche l'unico calciatore presente nella rosa del Torino che in carriera ha già giocato e vinto contro Cristiano Ronaldo.



È successo nel febbraio del 2017 in Valencia-Real Madrid: l'attuale attaccante del Torino, dopo appena cinque minuti, ha sbloccato il risultato, poi è arrivato il raddoppio di Orellana prima del gol della bandiera madridista firmato proprio Cristiano Ronaldo.