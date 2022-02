Questa sera a partire dalle 21 Villarreal e Juventus si giocano allo Stadio della Ceramica l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Massimiliano Allegri ha passato il turno in quattro dei precedenti cinque ottavi di finale al timone della Juventus in Champions League; fa eccezione l’eliminazione contro il Bayern Monaco di Pep Guardiola, nel 2015-16. La squadra bianconera è stata eliminata in questa fase della competizione in entrambe le stagioni successive all’ultima di Allegri sulla panchina della Juventus (nel 2019-20, con Maurizio Sarri, e nel 2020-21 con Andrea Pirlo).