Questa sera a partire dalle 21 Villarreal e Juventus si giocano allo Stadio della Ceramica l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L'attaccante della Juventus, Álvaro Morata, è andato a bersaglio in due delle ultime quattro partite giocate contro il Villarreal in tutte le competizioni (due reti), incluso il gol vittoria messo a segno, all'83’, allo stadio della Cerámica, con la maglia del Real Madrid, nel febbraio 2017 (successo per 3-2).