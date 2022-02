Questa sera a partire dalle 21 Villarreal e Juventus si giocano allo Stadio della Ceramica l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Dalla stagione 2002-2003, la Juventus ha passato il turno in sei delle otto sfide a eliminazione diretta, disputate contro squadre spagnole in Champions League, compresa la più recente: 3-2, in totale, contro l'Atlético Madrid, negli ottavi di finale 2018-19.