Questa sera a partire dalle 21 Villarreal e Juventus si giocano allo Stadio della Ceramica l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Primo incontro in assoluto tra Villarreal e Juventus in una competizione europea, mentre è soltanto la seconda volta che gli spagnoli affrontano una squadra italiana nella fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo l’Inter, eliminata ai quarti di finale nel 2005-06, grazie al successo casalingo, per 1-0, dopo la sconfitta in trasferta, all'andata 1-2 (2-2 complessivo, ma con la regola del gol in trasferta, che da questa edizione invece non verrà più considerata).