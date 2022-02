Questa sera a partire dalle 21 Villarreal e Juventus si giocano allo Stadio della Ceramica l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Yeremi Pino potrebbe diventare soltanto il quarto giocatore spagnolo Under 20 a segnare nella fase a eliminazione diretta in Champions League, dopo Bojan (2008 e 2010), Cesc Fàbregas (2006) e Raúl (1996). Inoltre, sarebbe anche il primo Under 20 a trovare il gol con la maglia del Villarreal nelle fasi a eliminazione diretta della competizione.