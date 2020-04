per affrontare l'emergenzae le ripercussioni sul calcio. E nell'incontro sono state prese alcune decisioni importanti: la prima, riferisce As, è la cancellazione delle amichevoli previste nella prima settimana di giugno, considerate una perdita necessaria per guadagnar date. L'idea sarebbe quella di svolgere tra aprile e, più probabilmente, maggio la ripresa degli allenamenti, una sorta di 'preseason', dei club in vista di una- La posizione dei cinque massimi campionati d'altronde (Spagna, Inghilterra, Germania, Francia e Italia) è chiara e forte, privilegiare la ripresa delle operazioni., occupando così in parte il calendario della stagione 2020-21: entrambe tuttavia,, ipotesi sollevata da uno dei gruppi di lavoro.- Un altro problema sollevato dalla, unione dei calciatori, riguarda la: una condizione plausibile solo se riguarderà tutti i calciatori e non solo quelli che i club vogliono mantenere in rosa (prestiti). Altro dettaglio la necessità invocata da alcuni club di, una possibilità non vista di buon occhio dalla FIFPro.- La decisione quindi è quella di proseguire a lavorare sul calendario valutando man mano l'evoluzione della pandemia di Covid-19 e il delinearsi di uno scenario più chiaro., scrive As,. Così anche potrebbe diventare necessaria la riduzione di date per le finestre nazionali, un taglio da discutere con la Fifa. Priorità alla conclusione di campionati e Champions (anche a porte chiuse), ma la prossima stagione ci saranno anche Europei e Mondiale per Club: uno scenario complicato che potrebbe richiedere modifiche.