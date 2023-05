Sciupato il primo match point per lo scudetto,, nella quale basterà un solo punto per avere la certezza aritmetica del terzo titolo nella storia del club. Un risultato che potrebbe arrivare tuttavia 24 ore prima e senza la necessità di scendere in campo, se la Lazio - impegnata alle 21 di mercoledì contro il Sassuolo - non facesse bottino pieno all'Olimpico. In vista di questa seconda occasione per chiudere i conti per la formazione azzurra,in caso di festeggiamenti di massa.- In tal senso,, al quale hanno partecipato il prefetto Claudio Palomba, Gaetano Manfredi, il questore Alessandro Giuliano e il presidente Aurelio De Laurentiis e, in collegamento video,, riprogrammato per le 20.45 dopo lo slittamento di Napoli-Salernitana da sabato a domenica scorsi ed il conseguente spostamento della gara della Dacia Arena da stasera a giovedì.e si lavora per predisporre il rientro della squadra in aeroporto.I tifosi del Napoli che non potranno recarsi in trasferta al seguito della squadra potranno dunque seguire allo stadio la partita che può sancire la conquista ufficiale dello scudetto dopo l'occasione non capitalizzata nello scorso fine settimana contro la Salernitana.