Torna l'appuntamento in diretta sui canali di Calciomercato.com! Federico Targetti, il direttore Gianni Visnadi, i loro ospiti e i nostri inviati tra raduni e ritiri di Serie A vi guideranno per un'ora e mezzo tra le ultime novità e il calciomercato che adesso è davvero pronto per entrare nel vivo: dall'ufficialità di Bellanova e l'attesa per Skriniar via dall'Inter ai colpi in serie del Monza, passando per i piani del Milan e gli arrivi imminenti di Pogba e Di Maria in casa Juve.



Vi aspettiamo alle 19:30, subito in compagnia di un grande ospite come Benoit Cauet, ex calciatore di Inter e PSG con cui avremo il piacere di aprire la nostra trasmissione. Poi tanto spazio alle vostre domande e curiosità. Non mancate!