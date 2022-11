Da una parte il Napoli, dall'altro il nuovo singolo. Ugo Crepa si divide tra calcio e musica, un mondo nel quale sta emergendo con impegno e sacrifici. Venerdì è uscito il nuovo singolo "Viaggia con me" prodotto dal manager Squarta dei Cor Veleno e Gabbo, sul curriculum già diverse collaborazioni tra le quali anche quella con Clementino - altro grande tifoso del Napoli - per il brano "Laion" e quella con Dutch Nazari per "Non mi vuoi più bene".