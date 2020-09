Con Conte - che ha vinto anche una Premier col Chelsea - ce ne sono due che hanno vinto all'estero: Claudio Ranieri, condottiero di un Leicester che ha fatto la storia del calcio recente, e Paulo Fonseca: tre titoli in Ucraina con lo Shakthar per il tecnico portoghese. Stop.Ci sono stati anni - nel nostro campionato - che i trofei vinti dagli allenatori si contavano a decine. Oggi tra i più titolati dobbiamo annoverare Simone Inzaghi, con una Coppa Italia e due Supercoppa; e Rino Gattuso, con la Coppa Italia portata a casa pochi mesi fa. Con tutto il rispetto, bene ma non benissimo.Pirlo è un debuttante assoluto, nessuno sa cosa porta in dote. Lo stesso Pioli ha vinto nella sua carriera in panchina una sola coppa, il campionato nazionale Allievi, con i ragazzi del Bologna, vent’anni fa. Iachini è un mago della B, ha conquistato quattro promozioni; ma in A non ha mai lottato per obiettivi concreti. Gasperini è da tutti - giustamente - considerato un maestro; ma nel suo curriculum c’è solo un Torneo di Viareggio vinto con la Juventus nel 2003.. Stesso discorso per Mihajlovic. Alla voce «vittorie» il palmares dell'allenatore serbo è desolatamente vuoto. La verità è che i nostri allenatori raccolgono premi e targhe celebrative, talvolta consensi, ma in quanto a vittorie: si prega di ripassare. Per Liverani due promozioni di fila dalla C alla A col Lecce, per Di Francesco una promozione dalla B alla A col Sassuolo, per De Zerbi una Coppa Italia di C col Foggi, finita lì. E poi Giampaolo. E Maran. E Gotti. E Juric. Zero tituli, nemmeno a livello giovanile. E non si può certo chiedere qualcosa agli altri due debuttanti - con Pirlo - nel massimo campionato, Italiano - che pure vanta due promozioni di fila con Trapani dalla C alla B e con lo Spezia dalla B alla A - e Stroppa, che pur ha vinto la Coppa Italia Primavera col Milan e la Lega Pro col Foggia.(Ranieri: oltre all'impresa col Leicester che da sola vale tante intere carriere dei suoi colleghi, anche una Coppa Italia con la Fiorentina nel 1996, un campionato di B francese col Monaco, la Coppa di Spagna, la Supercoppa Uefa e l’Intertoto col Valencia) e un altro (Fonseca) che ha lasciato il segno in Ucraina con tre successi. Per il resto tanti aspiranti vincenti. Certo, da qualche parte bisognerà cominciare.