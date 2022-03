Gianluca Vialli affiancherà Nick Candy nel tentativo di acquisizione del Chelsea. A confermarlo è la stessa leggenda dei Blues, oggi collaboratore di Mancini in Nazionale: Candy infatti ha assunto la società di investimento di Vialli insieme al socio Fausto Zanetton, ovverosia Tifosy Capital & Advisory, per preparare un’offerta formale di circa 2,5 miliardi di sterline per il Chelsea.



LA CONFERMA - Vialli ha spiegato al Daily Mail: "Sono orgoglioso e mi sento molto privilegiato di sostenere l’offerta di Mr Candy di acquistare il Chelsea Football Club. Ho incontrato Nick Candy in diverse occasioni nelle ultime settimane e condivido le sue visioni e il suo impegno per rendere il Chelsea il club più riconosciuto e supportato a livello mondiale, oltre a mantenere il continuo successo in campo. Condividiamo la stessa opinione che se l’offerta dovesse andare a buon fine, cercheremo di essere i migliori custodi possibili del club, sapendo che è fondamentale che le preoccupazioni dei tifosi siano al centro delle priorità di qualsiasi proprietario. Trovo che il signor Candy sia un imprenditore ambizioso ma realistico e di grande successo e sono rimasto colpito dal suo entusiasmo e dal suo desiderio di iniziare una nuova era per il club a cui entrambi siamo così incredibilmente affezionati. Sono lieto che un uomo d’affari inglese stia guidando un consorzio che porterà in tavola competenze ed esperienze diverse, con l’obiettivo di rendere il Chelsea un club migliore per il bene dei tifosi".