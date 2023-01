"Ma a Milano c'è il mare?", la domanda cheUn aneddoto che fu lo stesso dirigente rossonero a rendere pubblico e che svela come l'ex attaccante doriano non fosse pronto ancora a lasciare Genova.Tre anni e la storia si ripete, le strade tra Gianluca e i rossoneri sembravano di nuovo potersi incrociare.A raccontarlo è proprio Arrigo Sacchi nel ricordo che fa di Vialli sulla Gazzetta dello Sport. ". Non sapevamo come sarebbe stato il recupero di Van Basten dopo il lungo infortunio e volevamo costruire una squadra con giocatori italiani. Berlusconi era d’accordo e mi disse di procedere", tutto fatto spiega l'ex tecnico della nazionale. Proprio come nel 1986 però,Una scelta che probabilmente in pochi avrebbero fatto. "Preferisco essere un protagonista in provincia che uno qualsiasi in città", disse a Sacchi al telefono che provò inutilmente a convincerlo.Da lì a poco poi la scelta che poteva sembrare folle fu ripagatadove salì da capitano sul tetto del mondo. Avrebbe potuto farlo anche con il Milan, quel Milan che ha fatto la storia, ma la storia, Gianluca, l'ha fatta lo stesso.