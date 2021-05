Gianlucae Roberto, ancora insieme. A distanza di trent'anni, i due volti simbolo dellaCampione d'Italia continuano a mantenere un feeling eccezionale. In campo, con la maglia azzurra, e pure fuori, quando ad esempio vengono invitati insieme in alcune trasmissioni televisive. Ieri gli ex 'Gemelli del Gol' erano entrambi su Rai 3, per Che Tempo che fa, a ricordare gli anni d'oro blucerchiati prendendo come spunto il libro recentemente scritto a quattro mani, La Bella Stagione: "L’abbiamo scritto perché ogni occasione era buona per rivederci, perché volevamo mettere per iscritto la nostra storia e anche per beneficenza" attacca Vialli. "Q. Dal portiere fino all’attaccante: eravamo uno squadrone. Roberto è il mio idolo da più di 40 anni - prosegue l'ex numero 9 parlando del compagno - Non ci siamo parlati per dieci giorni, se avevo qualcosa da dirgli la facevo dire da qualcun altro. Mantovani scelse dei professionisti e li coinvolse nella sua missione: noi",Mancini inizialmente tocca il discorso dei convocati per gli Europei: "È stato difficile lasciare fuori sei ragazzi dal primo pre-raduno, sarà altrettanto complicato lasciare fuori gli ultimi due. Sono tutti ragazzi che meritano di stare in lista.. Avversari più pericolosi? Sicuramente le nazionali che hanno più esperienza tipo Francia, Belgio, Portogallo, Inghilterra.. ma il nostro obiettivo è quello di andare il più avanti possibile" riporta Sampnews24.com.Poi però il Mancio torna alla Samp: "Paolo Mantovani lo ha reso possibile, poi è merito anche di Borea, Boskov e l’ambiente che si era creato. Questa è stata l’ultima volta che fu vinto lontano da Milano, Roma o Torino.. Boskov scopriva tutto, non potevi nascondergli nulla, ma a volte faceva finta di niente. È stato molto importante per la nostra crescita".