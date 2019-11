Gianluca Vialli torna a parlare di ciò che poteva essere, e non è stato. Tutti sanno del desiderio - ormai svanito - da parte dell'ex bomber blucerchiato di diventare presidente della Sampdoria. Il sogno si è interrotto circa un mese fa, quando la cordata catalizzata dall'attuale Capo Delegazione dell'Italia e composta dai miliardari James Dinan e Alex Knaster ha interrotto la trattativa, ma Vialli sembra aver preso in maniera molto filosofica la vicenda.



"Sulla Sampdoria dico che ormai la mia filosofia è accettare quel che dicono le stelle dell’universo" ha detto Vialli, come riporta Sampnews24.com. "Tutto accade per un motivo, non ho rabbia o delusione. È andata così per cui stop. Senza pensare a ciò che poteva essere. È stato un percorso - conclude il numero 9 dello scudetto - e accetto come è andata".