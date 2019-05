In molti a Genova si interrogavano sul prolungato silenzio di Gianluca Vialli. Da quando l'ex centravanti è stato accostato ad un possibile futuro alla Sampdoria infatti non ha più rilasciato dichiarazioni, per evitare interpretazioni.



Oggi Vialli è tornato a parlare, rompendo il silenzio che durava da mesi: "Vorrei chiudere la mia carriera da dirigente, dopo aver fatto calciatore, allenatore e commentatore" ha detto dal palco della convention 2019 di banca Mediolanum . "Il successo è una definizione personale, per ottenerlo aiuta avere le idee chiare su cosa si vuole fare nella vita. Il talento è importante ma sacrificio, etica e impegno sono più importanti in questa ottica. Il talento è qualcosa che è alla fine di un processo di apprendimento. Ogni viaggio, anche il più lungo e complesso, inizia con un singolo passo. Il pensiero positivo aiuta tantissimo”.



“Non si può essere un gran leader senza essere stati un gran follower. La leadership è la trasmissione del proprio carattere" ha aggiunto Vialli come riporta Telenord. "Tra un giocatore bravo ma non motivato e uno meno bravo ma più motivato scelgo sicuramente il secondo. I fallimenti non sono altro che passi fisiologici verso il successo, non bisogna farne una tragedia. Dobbiamo essere migliori di noi stessi, non degli altri”.