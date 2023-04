Il Sassuolo è la prima finalista della 73a Viareggio Cup. Al “Buon Riposo” di Seravezza la formazione di Pedone supera 3-1 la Fiorentina con una rimarchevole prova di forza: il gol del vantaggio giunge al 7’, siglato dacon un’imparabile conclusione di destro sugli sviluppi di un angolo. I viola attaccano la ricerca del pari, ma difettano di concretezza. Il Sassuolo, invece, ha la capacità di sfruttare al massimo le occasione a disposizione: al 20' del secondo tempo i neroverdi raddoppiano con, che devia con uno splendido colpo di tacco il tiro di Lolli. Al 29' ecco addirittura il tris, conche si libera di due avversari e lascia partire un sinistro indirizzato sotto l'incrocio, su cui Tognetti nulla può. La Fiorentina accorcia le distanze al 37' conche trasforma un calcio di rigore da lui stesso procurato (fallo del portiere Theiner). Il Sassuolo neutralizza il tentativo di rimonta dei viola e accede per la terza volta in finale al torneo, con l'intento di alzare al cielo la Coppa Carnevale come già accaduto nel 2017 e nel 2022.Una prodezza diregala al Torino il successo (1-0) sul Bologna nella seconda semifinale della 73ª Viareggio Cup e la qualificazione alla finale di lunedì 3 aprile (ore 15) allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago (Lucca) contro il Sassuolo detentore del trofeo. A Santa Croce sull’Arno (Pisa) i granata si impongono al termine di una partita che li ha visti sprecare molte occasioni da gol nel primo tempo. Al 41’, però,si inventa un pezzo di bravura assoluto, passando in mezzo a due avversari e infilando Raffaelli in uscitacon un pregevole tocco sotto: l’attaccante si conferma decisivo, dopo la doppietta siglata nei quarti contro la Rappresentativa Serie D. Nella ripresa il Bologna si rende pericoloso due volte (con Mazia al 63’ e Ravaglioli all’84’) ma Brezzo non si fa sorprendere. Il Torino resiste, vince 1-0 e torna in finale dopo 21 anni.