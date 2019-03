Il Milan Primavera centra la seconda vittoria consecutiva alla Viareggio Cup. Dopo aver vinto per 1-0 contro i ghanesi del Berekum Chelsea, i rossoneri mandano ko lo Spezia, con Daniel Maldini grandissimo protagonista. Apre il numero 10 milanista con un gol su punizione (poco prima aveva colpito una splendida traversa dopo aver rifilato un tunnel all'avversario), risponde Marianelli; raddoppia Tonin, che trasforma in gol una respinta del portiere su tiro di Maldini; pareggiano ancora i liguri con Cerretti; chiude i conti Maldini che al 44' sfrutta al meglio un'uscita del portiere degli Aquilotti.



Due su due per il Milan, due alla prima da titolare nel torneo per il talentuoso classe 2001. Questo Viareggio, per ora, è nel segno di Maldini, col Milan già agli ottavi di finale con un turno d'anticipo. Inoltre, come riporta Sky Sport, l'Italia Under 18 ha convocato Maldini jr per i prossimi impegni.