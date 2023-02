L'Empoli è convinto di avere in squadra il miglior portiere della Serie A, e lui lo dimostra a forza di prestazione positive: fino a due anni fa Guglielmo Vicario faceva il secondo di Cragno a Cagliari e di questi tempi - per capirci - non aveva ancora neanche esordito in Serie A. Poi l'intuizione degli azzurri appena saliti in Serie A: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni esercitato l'estate scorsa.. Ancora nessun contatto tra club, ma Vicario può diventare uno dei prossimi uomini mercato.- Un anno fa la valutazione era di circa 15 milioni di euro, oggi il prezzo è lievitato dopo una prima parte di stagione ad alto livello. L'Empoli non vuole fissare un prezzo, si gode il classe '96 aspettando eventuali proposte in arrivo.. I profili che piacciono di più ai bianconeri tra i pali per il futuro sono il suo e quello di Carnesecchi, anche se al momento non hanno fretta di prendere un portiere perché Szcesny è in scadenza nel 2024 con opzione 2025 e Perin ha un contratto fino al 2025. Il mercato strizza l'occhio a Vicario, l'ex dodicesimo che oggi è protagonista in Serie A.