Il vice commissario tecnico della Svezia ha parlato di Kulusevski: "Dejan ha enormi qualità offensive. Come centrocampista esterno rischia di finire piuttosto basso contro le buone squadre e dedicare molto tempo ed energia alla difesa. La nostra idea era di avanzarne il raggio di azione. Questo è successo in ufficio: quando Janne e io ci siamo seduti, abbiamo parlato e discusso varie opzioni. Abbiamo ripensato a una partita in cui Dejan ha giocato in avanti con Ronaldo alla Juventus e aveva fatto molto bene".