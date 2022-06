L'annosa questione di un restyling del Luigi Ferraris, da anni in agenda, torna d'attualità a Genova.



A rispolverare l'antica e mai tramontata idea di donare un volto nuovo allo stadio più antico d'Italia è il neo-nominato vicesindaco Pietro Piciocchi: “Voglio definire il percorso per la riqualificazione del Ferraris - ha assicurato il numero due di Palazzo Tursi al Secolo XIX - Vorrei che diventasse uno stadio bellissimo, possibilmente il più bello d’Italia. Ne stiamo già parlando, e stiamo dialogando con Genoa e Sampdoria, in un quadro di assoluta parità per le due società“