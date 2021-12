Il Vicenza continua a perdere giocatori a causa del Covid. Ultima in Serie B, la squadra biancorossa si era già dimezzata nei giorni scorsi con 11 calciatori risultati positivi, ai quali se ne aggiungono altri due come conferma un comunicato ufficiale del club: "La società LR Vicenza comunica che, dai tamponi molecolari effettuati il 24 dicembre, ulteriori due giocatori sono stati riscontrati positivi al Covid-19. Entrambi sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti.



Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone alla scadenza dei sette giorni dalla prima positività accertata".