Ecco le formazioni ufficiali di Vicenza-Ascoli, valida per la 31esima giornata di Serie B:

di DANIEL UCCELLIERI Queste le formazioni ufficiali di Vicenza-Ascoli, gara valida per il 31° turno di serie B:



VICENZA (4-2-3-1): Grandi; Maggio, Brosco, De Maio, Bruscagin; Cavion, Bikel; Boli, Da Cruz, Dalmonte; Diaw. All.: Brocchi



ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Quaranta, Bellusci, Salvi; Collocolo, Buchel, Caligara; Maistro; Dionisi, Bidaoui. All. Sottil