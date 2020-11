Gabriele Gori, attaccante classe ’99 di proprietà della Fiorentina è alla seconda esperienza in prestito lontano dai viola, per la precisione al Vicenza del tecnico Mimmo di Carlo. La punta ha raccontato un po' di sensazioni relative al suo ambientamento, al suo momento personale e della squadra. Queste sono state le sue parole, rilasciate a FiorentinaNews:



"Il gol contro con il Pisa è una conseguenza del fatto che giocando con le nostre idee arriviamo a segnare quattro gol in una partita, ovviamente ci sono delle lacune ma le hanno tutti, ci stiamo lavorando tutti i giorni e sicuramente arriveranno delle vittorie. La Serie B? La categoria si fa sentire perché è vicina al vertice, la C è completamente diversa sotto tutti i punti di vista, non è assolutamente facile ma è un altro tipo di calcio. Ora ci stiamo abituando alla categoria e piano piano avremo i frutti.



Su cosa punta il mister? Vuole carattere, perché così riusciamo a macinare punti che è la cosa che ci chiede il pubblico e la società. Equilibrio è la parola chiave, bisogna cercare di essere più compatti ma sicuramente ci riusciremo, basta avere del tempo per lavorare. Come mi trovo? Alla grande, ci sono ragazzi squisiti e mi sono legato a tutti, mi hanno accolto a braccia aperte".